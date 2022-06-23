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Evlatlarının şehadet haberine kalpleri dayanamadı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu, Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya şehit oldu.

13 Dakika Önce
2022-06-23 00:13:39
Evlatlarının şehadet haberine kalpleri dayanamadı

Şehadet haberinin gelmesiyle kalp krizi geçiren babaanne Fatma Özkaya hayatını kaybetti, baba Mehmet Özkaya ise hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri araç devrildi. Kazada Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya şehit oldu.

Acı haber, Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın Bartın'daki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberinin ardından babaanne Fatma Özkaya ve baba Mehmet Özkaya kalp krizi geçirdi.

94 yaşındaki babaanne büyük acıya dayanamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Baba Mehmet Özkaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği askeri araç kazasında şehit olan Özkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

21 yaşındaki şehidin geçen yıl evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Arıt Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

TRTHaber .

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