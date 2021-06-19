Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 656'ncı gününde devam ediyor.

Osmaniye'den 17 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Devlet Çelik için gelen anne Zeliha Çelik de oturma eylemine dahil oldu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devleti sevdikleri için kızına Devlet adını koyduklarını söyledi.

Kızına kavuşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Çelik, kızına teslim olması çağrısında bulundu.

Çelik, şöyle devam etti:

"Kızımın ne işi var orada. Kızımı kandırdılar, götürdüler, bana göstermediler. Kızımı PKK'dan istiyorum. Perişan durumdayız. Babası da hasta. Televizyonda annelerin eylemini gördüm, ben de kızıma kavuşmak için eyleme katılmak istedim. Kızımı istiyorum. Teslim olmasını istiyorum, yeter artık, gözyaşlarım bitsin. HDP kızımı versin. Kızım beni duyuyorsan gel teslim ol. Annene gel kızım korkma."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.