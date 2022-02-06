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Evlat nöbetinden 888. Gün!

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

14 Dakika Önce
2022-02-06 17:35:03
Evlat nöbetinden 888. Gün!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 888'inci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, evladından 6 yıldır haber alamadığını dile getirdi.

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Demir, "HDP oğlumu aldı benden. Orada sakat ettiler, ölü mü sağ mı ben de artık bilmiyorum. HDP'den oğlumu istiyorum, nasıl götürdüyseler o şekilde getirsinler. Oğlum seni çok özledim. Güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş da eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini aktardı.

Sadece kendi evlatları için değil dağa kaçırılan tüm çocuklar için eylemi yaptıklarını anlatan Begdaş, "2019'da oğlum HDP binasından dağa götürüldü. Yaz kış demeden evlatlarımız için buradayız. HDP'ye sesleniyorum, artık vicdana gelsinler." ifadelerini kullandı.

Begdaş, tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. AA .

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