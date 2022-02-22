DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya ve Azerbaycan arasında 43 maddelik anlaşma
Evlat nöbetindeki baba 7 yıl sonra oğluna kavuşacak
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı
YÖK Başkanı Özvar, yeni sistemi anlattı
Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu
Sıla'nın katilinin 'akıl sağlığı' yerindeymiş
Trump: ‘Benim dönemimde Putin asla yapmazdı’
AB itiraf etti: Rus gazına çok fazla bağımlıyız
AB, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah
Pitbull saldırısı davası; 4 sanık yeniden tutuklandı
Chelsea - Lille maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Doğu Avrupa'da olağanüstü zirve
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi! Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı
Yaşlı çift evde ölü bulundu

TIMETURK / GÜNDEM / Evlat nöbetindeki baba 7 yıl sonra oğluna kavuşacak

Evlat nöbetindeki baba 7 yıl sonra oğluna kavuşacak

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

16 Dakika Önce
2022-02-22 23:16:51
Evlat nöbetindeki baba 7 yıl sonra oğluna kavuşacak

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların bulunması amacıyla ailelerin başlattığı 'evlat nöbeti'ne Muş'tan gelerek katılan Abdulsamet D., 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferdi D.'ye kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Abdulsamet D.,"7 yıldır döktüğümüz gözyaşı artık dindi. Ona özlemle sarılacağım” dedi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35'inci buluşma gerçekleştirilecek.

'ÇOK MUTLUYUM'

62152fbb470a9b3cd4448b52

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 346'ncı gününde Muş'tan gelen Abdulsamet D., 143'ncü aile olarak eyleme katıldı. Abdulsamet D., oğlu Ferdi D.'nin 2015 yılında 16 yaşındayken İstanbul'da tekstil işinde çalışırken kaybolduğunu ileri sürdü. HDP önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına kavuşanlar olduğunu gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Oğlum 7 yıldır kayıptı. Onu arıyorum, o yüzden nöbete katıldı. Ailem hep üzgün. Ben çocuğumun dönmesini, devletimize sığınmasını istiyordum. Buraya gelen birçok aile evladına kavuştuğu için ben de geldim. 16 yaşındayken kaçırıldı oğlum. Bizi dinledi devlete sığındı. 7 yıldır döktüğümüz gözyaşı artık dindi. Diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmasını bekliyoruz. Onların çocukları da gelsin. Her anne ve baba benim gibi mutlu olsun. Ona hasretle, özlemle sarılacağım.”

DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş