Evlat nöbetinde aile sayısı 238'e yükseldi

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 786'ncı gününde devam ediyor.

Kardeşi Mahsun Yıldız'ın 2015 yılında 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını belirten Serdar Yıldız'ın da evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 238'e yükseldi. Gece de nöbetlerini sürdüren aileler, eylemlerinin 800'üncü günü olan 11 Kasım'a dikkat çekip, herkesi kendilerine destek olmaya davet etti.

Eylemlerinin 800'üncü gününe dikkat çekmek isteyen aileler, nöbetlerini gece de sürdürdü. Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 786 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'ANNEM HER GECE DİZLERİNİ DÖVÜP AĞLIYOR'

Diyarbakır'dan gelen Serdar Yıldız da kardeşi Mahsun Yıldız'ın 2015 yılında 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını belirterek evlat nöbetine başladı. Yıldız ailesiyle birlikte eyleme katılan aile sayısı 238'e yükseldi. Kardeşinin bir kafede garsonluk yaparken kaçırıldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Kardeşimi kandırıp dağa kaçırdılar. Ben Türkiye'de akan kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Bunlar tespitlidir. Ben kardeşimi istiyorum, kardeşimin dönmesini istiyorum. Her gece annemin dizlerini dövmesini, ağlamasını görmek istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyiflerine bakıyorlar. Kardeşimden şimdiye kadar hiç haber alamadık, yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz. Kardeşim bir kafede garson olarak çalışıyordu kaçırıldığında. Bir sabah gitti bir daha dönmedi, birkaç gün hiç haber alamayınca aramaya başladık, emniyete bildirdik. Kardeşimi HDP'den istiyorum."

İKİZ KARDEŞLER, AĞABEYLERİNE GERİ DÖNMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Evlat nöbetindeki aileler, eylemlerinin 800'üncü günü olan 11 Kasım gününe dikkat çekerek herkesi eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek olmaya davet etti. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındayken kaçırılan ve ailesi evlat nöbetinde olan Mehmet Tokay'ın ikiz kardeşleri Yusuf ve Yakup, ağabeylerinin doğum günü nedeniyle bir şiir okuyup, geri dönmesi çağrısında bulundular. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.