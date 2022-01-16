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Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
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Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede yaşamını yitirirken, Okan Karatoprak tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-01-16 22:35:30
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Olay 14 Ocak gecesi Gölcük Yeni Mahalle'de meydana geldi. Murat Yarar, Okan Karatoprak'a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar'ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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