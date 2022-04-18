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TIMETURK / GÜNDEM / Evinden 4 kamyon çöp çıktı

Evinden 4 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nurten Arzuman'ın (55) evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları belediyeye şikâyette bulundu. Arzuman'ın evinin 'çöp ev' olduğunu tespit eden belediye ekipleri; 4 kamyon çöpü 2 günde çıkardı.

2 Saat Önce
2022-04-18 23:52:36
Evinden 4 kamyon çöp çıktı

Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman'ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikâyette bulunuldu. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ TEMİZLENDİ

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Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi. DHA .

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