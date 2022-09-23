Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Fuat Demirci (65), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Horhor Caddesi'nde meydana geldi. Fuat Demirci'den uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Demirci'nin evine giden polis ekipleri, kendisine ulaşamadı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Demirci'nin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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