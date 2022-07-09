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TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine bir eve gelen polis ekipleri, girdikleri dairede ceset buldu. 4 günlük olduğu değerlendirilen cesedin bacağında kesici- delici alet izine rastlanırken, Tugay Bekdemir (28) isimli kişinin, cinayete kurban gitti belirlendi.

34 Dakika Önce
2022-07-09 00:32:25
Evinde ölü bulundu

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine, saat 20.00 sıralarında vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir isimli kişiye ait cesetle karşılaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 4 günlük olduğu öğrenildi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA .

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