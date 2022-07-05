DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2508 ₺

EURO

17,5984 ₺

ALTIN

976,24 ₺

BİST

2.386,70 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Karaman'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

20 Saat Önce
2022-07-05 18:26:04
Evinde ölü bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta meydana geldi. Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş