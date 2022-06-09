DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1820 ₺

EURO

18,4649 ₺

ALTIN

1.023,92 ₺

BİST

2.540,36 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Bursa'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Hatice Arslan (44), evinden kötü kokuların gelmesi üzerine içeri giren polis tarafından ölü bulundu.

33 Dakika Önce
2022-06-09 00:14:06
Evinde ölü bulundu

Vucudundan silah ya da kesici alet yarası bulunamayan Arslan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

62a10d4a470a9b0b541b2191

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesinde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın, yalnız yaşadığı evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla içeri girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede vücudunda silah ya da kesici alet yaralı bulunamayan Hatice Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü öne sürüldü. Komşuları ise Arslan'ı en son iki hafta önce gördükleri belirtti.

62a10d4a470a9b0b541b218d

Hatice Arslan'ın cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş