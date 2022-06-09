Evinde ölü bulundu

Bursa'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Hatice Arslan (44), evinden kötü kokuların gelmesi üzerine içeri giren polis tarafından ölü bulundu.

Vucudundan silah ya da kesici alet yarası bulunamayan Arslan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesinde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın, yalnız yaşadığı evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla içeri girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede vücudunda silah ya da kesici alet yaralı bulunamayan Hatice Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü öne sürüldü. Komşuları ise Arslan'ı en son iki hafta önce gördükleri belirtti.

Hatice Arslan'ın cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA