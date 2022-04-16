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TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Beylikdüzü’nde, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Yerde kanlar içinde bulunan Tunç'un ölümü üzerine soruşturma açıldı.

1 Saat Önce
2022-04-16 18:53:49
Evinde ölü bulundu

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Cümbüş Sokakta, komşusu Remzi Tunç'tan 4 gündür haber alamayan Erdal Çetin, bir arkadaşını çağırarak, saat 13.00 sıralarında daireye girdi. Tunç'u yerde kanlar içinde bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşananları anlatan Tunç'un komşusu Erdal Çetin, "Perşembe günü ameliyata gidecekti. Kalktım, baktım çamaşırları asılı. Yağmur yağacaktı. Ben sürpriz yapmak için çamaşırlarını toplamak istedim. Çamaşırları topladım, balkona koydum. Sonra bir baktım televizyonu çalışıyor. ‘Remzi' diye bağırdım. Sonra koşarak bir hocamızı çağırdım. İçeri girip baktık, gitmiş. Kafasında kan vardı" dedi.

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Polis ekipleri, Tunç'un ölümü hakkında inceleme başlattı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tunç'un ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. DHA

.

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