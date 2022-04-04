Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan Hasan Kılıç (79), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

llçeye bağlı Göçük Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Hasan Kılıç'tan bir süredir haber alamayan komşuları, evini kontrol etti. Kılıç'ın hareketsiz şekilde elektrikli sobaya yaslandığını fark eden komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .