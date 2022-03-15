DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kripto para dünyası Dubai’de buluşacak
Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11’ini Ruslar aldı
Evinde ölü bulundu
Türkiye'den ABD'ye 'ticari diplomasi' çıkarması
Google, Ukraynalı kullanıcılarına hava saldırısı uyarıları gönderecek
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Tarihi rivayet hayat buldu
Ünlü İş adamı Yusuf Can Güçtekin Fenerbahçe tesislerinde futbolculara yaptığı yemeğin gururunu yaşıyor
MGM resmen Amazon'un oldu
Abramoviç de listeye eklendi; yaptırım ayrıntıları belli oldu
Ajax - Benfica maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
'Defineci profesör' hakkında idari işlem başlatıldı
3 ülkenin başbakanları saldırı altındaki Kiev'de!
OPEC'in petrol üretimi arttı

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta Mücahit Yazıcı (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Yazıcı’nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

20 Dakika Önce
2022-03-15 23:30:23
Evinde ölü bulundu

Zonguldak Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Mücahit Yazıcı'dan bir süredir haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Mücahit Yazıcı'nın yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Mücahit Yazıcı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazıcı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Akciğer ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş