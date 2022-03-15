DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
3 ülkenin başbakanları saldırı altındaki Kiev'de!
OPEC'in petrol üretimi arttı
Cep telefonu beyin tümörünü tetikliyor mu?
“Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır”
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye sığınmak isteyen vatandaşlar için tavsiyeler
Evinde ölü bulundu
Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!
Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu
Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak; mülakat yok
Macron, Fransa’nın Rusya'ya silah satışını savundu
Ukrayna: FOX News kameramanı saldırıda öldü
Çin'den Ukrayna açıklaması
ABD, 11 Rus yetkiliye daha yaptırım uyguladı
Erdoğan: Müslümanlar güçlü tepki göstermeli

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

1 Saat Önce
2022-03-15 21:04:10
Evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki İrfan Akıncı'dan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Akıncı'nın cansız bedenini buldu.

Akıncı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş