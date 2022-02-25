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Evinde ölü bulundu

İsveç'te yaşayan İbrahim Erdoğan (48), geldiği memleketi Konya'nın Kulu ilçesindeki evinde ölü bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-25 17:41:51
Evinde ölü bulundu

İsveç'te yaşayan İbrahim Erdoğan yaklaşık bir ay önce memleketi Kulu'ya geldi. İsveç'teki annesi Hatice Erdoğan, yaklaşık 20 gündür oğluna cep telefonuyla ulaşamayınca ilçedeki yakınlarına arayıp, durumu anlattı. Yakınları, bugün saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'nde iki katlı müstakil eve gitti. Kapıyı açan olmayınca merdivenle girilen evde Erdoğan yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan İbrahim Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşinden boşandığı belirtilen 2 çocuk babası İbrahim Erdoğan'ın işsiz olduğu bildirildi. (DHA) .

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