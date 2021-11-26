DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sınırları ASELSAN kameraları tarayacak
NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı
Yunanistan sınırında yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke hakim karşısında
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
Avrupa piyasalarında 'kapanma' korkusu
Sudan’da darbenin ardından gözaltına alınan siyasiler açlık grevine başladı
Borsa’da haftayı düşüşle kapattı
BioNTech: Yeni varyanta ilişkin veriler 2 hafta içinde gelir
İran’da doğalgaz krizi! Ülke ithalatçı durumuna düşebilir
Hizbullah'a bağlı Şebbihalar yeniden Kamışlı’da
Evinde ölü bulundu
AB’den Asya’ya büyük yatırım mesajı
Kar İstanbul sınırında! İşte 5 günlük hava durumu tahmini! Hafta sonu hava durumu, Hangi illere kar yağacak?
Sadakatsiz 40. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı tek parça donmadan izle

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Sivas'ta Ayten Tekmen (79), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu. Tekmen’in kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-11-26 18:13:52
Evinde ölü bulundu

Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'e bir süredir ulaşamayan İzmir'deki yakınları, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi, saat 14.00 sıralarında pencereden eve girip kapıyı açtı. Tekmen banyoda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

261120211742165412811

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş