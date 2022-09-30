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Evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Karaman'da Hüseyin Dölek (32), yakınları tarafından evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

2 Saat Önce
2022-09-30 22:32:46
Evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi 838 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Emsal Dölek, evine geldiği ağabeyini odada kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Dölek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından odada bulunan av tüfeği incelemeye alınırken, Dölek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

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