DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5418 ₺

EURO

17,9995 ₺

ALTIN

965,64 ₺

BİST

2.501,96 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi

Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi

Çanakkale'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.

2 Saat Önce
2022-07-20 00:30:55
Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi. Şüpheli S.E., hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliğindeki kilise çanına el konuldu. DHA

 

  .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş