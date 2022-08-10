Eve hırsız girer diye yanına aldı, pazarda çaldırdı

Bursa'da, Çiçek Yurdakul'un yanında taşıdığı altınları alışveriş yaparken çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık altınının çalındığını belirten Yurdakul, 'Eve girecek hırsızdan korktuğum için yanıma aldığım altınları pazarda çaldırdım. O altınlar bizim her şeyimizdi' dedi.

5 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki semt pazarına giden 2 çocuk annesi Çiçek Yurdakul, düğününde takılan ve çocuklarının doğumunda hediye edilen yaklaşık 200 bin liralık altını, eve hırsız girer korkusuyla yanına aldı.

Altınların bulunduğu çantayı alışveriş yaparken çocuğunun pusetine bırakan Yurdakul, marul aldıktan sonra çantasının yerinde olmadığını görünce şoke oldu.

Çiçek Yurdakul'un yardım çağrısı üzerine toplanan pazar esnafı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Yurdakul'un ifadesini aldı.

"Her şey 5-10 saniyede oldu"

Olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Çiçek Yurdakul, panik atak rahatsızlığı olduğunu, evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığını belirterek, "Cuma günü akşam saatlerinde semt pazarına gittim. Meyve sebze alıyordum. Marul almak için uzandığımda bebek arabası yanımdaydı. Arabanın içinde de bebek çantası vardı. Çantanın içinde de gizli bölüm vardı. Evimde hırsızlık olma ihtimaline karşı hepsini orada taşıyordum. Satıcıya parayı uzattığım sırada çantamı göremedim. Ben de panikle bağırmaya başladım. Yardım istedim. Görenler yeşil kıyafet giyen bir kadının kaçtığını söyledi. Ben kaçan birini görmedim. Şüphelendiğim kimse de olmadı. Çok kısa sürede oldu. Her şey 5-10 saniyede oldu" dedi.

"200 bin liralık birikimim gitti"

Altınlarının piyasa değerinin 200 bin lira olduğu söyleyen Yurdakul, "Çantamda bütün düğün takılarım, çocuklarıma doğumlarda takılan bilezikler ve çocuklarımın geleceği için birikimimiz vardı. Polis merkezinde hesaplandığına göre 200 bin lira zararım oldu" diye konuştu.

Çalınan altınların çocuklarının geleceği olduğunu söyleyerek, çantasını çalan şüpheliye seslenen Çiçek Yurdakul, "Allah rızası için geri getirmelerini istiyorum. Çünkü o altınlar çocuklarımın geleceği. Onlardan başka bir şeyim yok. 5 seneden beri sakladığım bütün birikimlerimiz gitti" diye konuştu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. AA