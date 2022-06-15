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Evde bakım ücreti hangi illerde yattı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Binlerce haneye giren evde bakım maaşının hesaplara yatırıldığı tarih, araştırılmaya başlandı. Ayın 15'inden sonra yatırılmaya başlanan evde bakım parasının listesi yayımlandı. Peki hangi şehirlerde evde bakım maaşı yatırıldı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...

4 Saat Önce
2022-06-15 12:05:19
Evde bakım ücreti hangi illerde yattı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi

Binlerce haneye giren evde bakım maaşının hesaplara yatırıldığı tarih, araştırılmaya başlandı. Ayın 15'inden sonra yatırılmaya başlanan evde bakım parasının listesi yayımlandı. Peki hangi şehirlerde evde bakım maaşı yatırıldı?

15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri başladı. Şu an için 28 ilde ödemeler hesaplara yatırıldı. Sonraki günlerde yapılacak açıklamalariçin haber sitemizi takipte kalın...

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

E-Devlet üzerinden evde bakım ücretinizi sorgulamak için TIKLAYINIZ.. .

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