Evde bakım ücreti hangi illerde yattı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Binlerce haneye giren evde bakım maaşının hesaplara yatırıldığı tarih, araştırılmaya başlandı. Ayın 15'inden sonra yatırılmaya başlanan evde bakım parasının listesi yayımlandı. Peki hangi şehirlerde evde bakım maaşı yatırıldı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
2022-06-15 12:05:19
Binlerce haneye giren evde bakım maaşının hesaplara yatırıldığı tarih, araştırılmaya başlandı. Ayın 15'inden sonra yatırılmaya başlanan evde bakım parasının listesi yayımlandı. Peki hangi şehirlerde evde bakım maaşı yatırıldı?
15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri başladı. Şu an için 28 ilde ödemeler hesaplara yatırıldı. Sonraki günlerde yapılacak açıklamalariçin haber sitemizi takipte kalın...
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
17- Çanakkale
18- Malatya
19- Denizli
20- Ankara
21- Şanlıurfa
22- Zonguldak
23- Afyonkarahisar
24- Sakarya
25- Diyarbakır
26- İzmir
27- Aksaray
28- Samsun
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