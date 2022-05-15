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Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı
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TIMETURK / GÜNDEM / Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı

Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı

Beşiktaş'ın en işlek semtlerinden Etiler'de çöken yolun altında onlarca metrelik gizemli tünel bulundu. Polis alarma geçerken belediye ekipleri tünelin başlangıç ve çıkış noktasını tespit etmeye çalışıyor.

48 Dakika Önce
2022-05-15 16:10:57
Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı

Öte yandan tünelin bir ucunun Sami Hoştan'a ait villayla Akmerkez otoparkı arasında olduğu iddia edildi.

İstanbul Kulisi'nin haberine göre, Bugün Etiler'in ünlü mekanlarından Tamburi Ali Efendi Sokak'ta bulunan Gürkan Şef'in önünde yol çökmesi yaşandı. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu. Bölgeye polis ve İSKİ'den ekipler çağrıldı.

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BANKA SOYMAK İÇİN KAZILDI İDDİASI

Söz konusu tünelin o bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınlarından kaçılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Bölgede halen İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması ve tünelin ne zaman, nasıl, kimler tarafından, hangi amaçla kazıldığının tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Ekipler şu anda bölgede onlarca metrelik tünelin başlangıç ve sonunu tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan tünelin yakın bölgede bulunan özel bir bankayı soymak amacıyla kazınmış olabileceği iddiaları da emniyet tarafından araştırılıyor.

Tünelin Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan ile alakalı olduğu iddia edildi.

Sami Hoştan tarafından kaçakçılık, kumar ve benzeri durumlar için inşaa edildiği yorumu yapılan tünelin, 1.5 kilometre olduğu ve çatal şeklinde olduğu iddia edildi.

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