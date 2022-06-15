Ethem Sancak: Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur

AK Parti’de istifa öncesi yöneticilik görevi de yapan iş insanı Ethem Sancak, Deniz Gezmiş’in idama giderken ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ dediğini ifade ederek, “Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur. Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir” dedi.

İş insanı Ethem Sancak, tv100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Işık'ın sorularına yanıt veren Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençlik yıllarımda tanınan popüler bir gençlik lideriydim. Uzun bir süre siyasetle uğraştım. Doğu Perinçek'in Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni uzun süre yönettim. Darbe olduktan sonra siyaset bitti benim için.

İş ararken bir Eczacı arkadaşım vasıtasıyla bir ilaç şirketine yönetici olarak girdim. O zaman 300 tane ecza deposu vardı biz sondan ikinciydik. Ben Genel Müdür olunca bunu büyütmeye başlattık. 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük deposu haline geldi.

Yeni bir anlayış getirdim ben. İlaca zam geliyordu o zaman depocular etiketleyip para kazanıyorlardı. Ben bunun haksızlık olduğunu düşündüm çünkü bizim görevimiz aracılık yapmak. Ben kendi depomda bunu yasakladım. Rafta ne fiyatsa satmaya başladım.

Erdoğan'a olan sevgisi

Siirt'in bir köyü protesto için seçime gitmedi. Ben de bir iş gezisindeydim. O zaman Dünya İlaç Dağıtıcıları Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesiydim. 2001 zenginlik sıralamasında Türkiye'nin 20. zenginiydim. Daha AK Parti yoktu.

Amerika'da iş gezisindeydim. Çok heyecanlandım ‘Sayın Valim sen tutanağı tut gelelim Tayyip Bey'i ikna edelim' seyahatimi yarıda kestim döndüm Siirt'e, Tayyip Bey'den randevu istedik. Bize randevu verdi.

Bu bir lidere karşı beslenecek duygu olarak fazla değil mi?

Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal'e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri.

Orda şunu gördüm, çok ahlaklı bir kimlik, hiç yalan söylemeyi bilmeyen, dobra dobra halkla diyaloğunda da öyle olan ahlaklı bir lider gördüm ve Ahmet Hakan'ın deyimiyle aşık oldum adama. Neferi olarak arkasından yürüdüm, hiçbir şey de istemedim.

"İhraç edilmedim, istifa ettim"

İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti'nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi' haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim.

"Sizi hiç kimse arayıp ‘Dur yapma' demedi mi?"

İlçe Başkanı'nı arayıp ‘İstifamı yollayayım' deyince çok üzüldü. ‘Sen bizim abimizsin' dedi. ‘Beni yuvadan kopardınız napayım?' dedim. Hayır, hiç kimse aramadı.

"Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir"

Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı. Deniz Gezmiş idama giderken ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' demiştir. Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur. Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir.

Toplumsal bir fenomen haline gelince AK Parti ve iktidarı alınca, Amerika her yerde yaptığı gibi o partilerin içine sızmaya çalışır, teslim almaya çalışır ve köleleştirmeye çalışır. Kimisi buna direnmez kölesi olur kimisi de direnir onları da darbelerle devirirler.

AK Parti'den kişisel bir beklentim olmadığı için üyesi olmuşum olmamışım fark etmiyor. Ben ruhen zaten o davanın insanıyım. Zaten bir kart da vermiyorlar üyelik için. Dolayısıyla bir şey hissetmedim.



Kaynak: Tv100.com .