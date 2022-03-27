Ethem Sancak: Siyasette ilk öğretmenim Doğu Perinçek'ti

'Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuşan İş insanı Ethem Sancak, 'Ben bir girişimciyim. Her işe girdim çıktım. Biraz siyaset de yaptım. Hatta siyasette ilk öğretmenim Doğu Perinçek'ti. Sonuçta soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında aldım' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İş insanı Ethem Sancak, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sanayici ve işçi temsilcilerinin katılımıyla "Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı" gerçekleştirildi.

Kurultayda konuşan Ethem Sancak, "Ben bir girişimciyim. Değişik şapkalarım var. İşgüzar bir adamım ve hiperaktif bir karakterim var. Sosyal olmaya çalışan bir kişiliğim var. Her işe girdim çıktım. Biraz siyaset de yaptım. Hatta siyasette ilk öğretmenim Doğu Perinçek'ti. Sonuçta soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında aldım. Şimdi onunla arkadaş olmaya çalışıyorum. Hala AK Parti üyesiyim" dedi.

"Putin, İskender'in yaptığı gibi kör düğüme kılıcını vurdu"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili de yorumlarda bulunan Sancak, "Şimdi tarihi bir fırsat çıktı önümüze. Bu ay Putin İskender'in yaptığı gibi kör düğüme kılıcını vurdu. Doğu'nun kendi mazisine ve tarihine sahip çıkıp, insanlığın hizmeti için örgütlenmesi sürecini başlattı. Hiçbir doğum sancısız olmaz. Yeni bir uygarlık kuruluyor. Aysa uygarlığı. Bunun sancılarından birini Ukrayna'da yaşıyoruz. Ukrayna halkı Atlantikçiler tarafından kurban edildi" ifadelerini kullandı.

"IMF rüşvet verin üretmeyin dedi"

Sancak konuşmasında ekonomi ve ihracatla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"İhracat yapabilmek için üretmek lazım" diyen Sancak şöyle devam etti:

Üretmek için temel mesele de şudur. Biz 100 yıldır kapitalizmin geri bıraktırmak ve kul köle etmek için bize pompaladığı stratejilerle yönettik ekonomimizi. Borçlanarak büyükmek gibi ve üretmemek gibi. IMF programları geldi, "Vatandaşa rüşvet dağıtın" ded. Ama "Tütün üretmeyin kenevir üretmeyin, pancar üretmeyin" talimatları verdi. Yıllarca böyle yönettik biz. Bunun adına da serbest ticaret ve liberalizm dediler. Kendilerine gelince serbest ticareti istedikleri gibi yasaklıyorlar. Bir çırpıda Rusya'nın ve Rus vatandaşlarının mallarına haksız yere el koydular. Bize de liberalizm diye bir belayı pompaladılar. Bundan vazgeçmeliyiz. Devletimizin de vazgeçmesi lazım.

Kaynak: Independent Türkçe .