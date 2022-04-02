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TIMETURK / GÜNDEM / Ethem Sancak istifa dilekçesini verdi

Ethem Sancak istifa dilekçesini verdi

AK Parti'den ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen istenen Ethem Sancak, partiden istifa etmek için dilekçesini verdi.

15 Dakika Önce
2022-04-02 08:06:14
Ethem Sancak istifa dilekçesini verdi

Marmarma Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmada, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen eski AK Parti MKYK üyesi ve iş insanı Ethem Sancak ile ilgili siyaset dünyasında yankılar sürüyor.

Konuşmasının ardından AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sancak AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na istifasını sundu.

Sözcü'nün konuyla ilgili ulaştığı Sancak, “O konulara girmek istemiyorum. Bizim iç meselemiz o, yazmasan da olur” dedi.

AKP İstanbul il yönetiminden yetkililer de istifayı doğruladı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK DUYURMUŞTU

Sancak'ın istifasına ilişkin ilk iddia gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, Twitter hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, "Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu" dedi."

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NE OLMUŞTU?

AKP MYK üyesi ve iş insanı Marmara Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmada, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Sancak, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO'ya girdik ve 70 yıldır NATO'nun bekçisiyiz. NATO'nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir. Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için... Ben BMC'de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür."

Sancak açıklamasının ardından bugün partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. .

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