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TIMETURK / GÜNDEM / Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

23 Saat Önce
2021-10-14 18:30:07
Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

Kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.

Söz konusu raporla dosyada başka eksik kalmadığı, raporun fiziken dosyaya girmesiyle savcılığın soruşturmayı tamamlayacağı öğrenildi.

Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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