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Eski nişanlı cinayeti; Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı

Tokat'ta, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaralayan Fatma G.'nin (26) kullandığı silahı, polis arkadaşının evinden izinsiz aldığı belirlendi. Fatma G. adliyeye sevk edilirken, polis hakkında da işlem başlatıldı.

23 Dakika Önce
2022-08-03 15:49:31
Eski nişanlı cinayeti; Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti.

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Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

CİNAYET TABANCASI POLİSE AİT ÇIKTI

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Fatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. Polis hakkında işlem başlatılırken, Fatma G., emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermedi. Fatma G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

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Ahmet Batuhan Yıldız'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yıldız, Ali Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA

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