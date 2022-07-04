Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Lokman D.’nin, Pekyen’i, tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı.

Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.

Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.

KAVGANIN SEBEBİ 'TÜKÜRÜK' ÇIKTI

Adana'da üst kat komşusu Lokman D.'nin (33), av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen'in (66), tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde balkona çıkan Lokman D.'nin, Pekyen'in oğlu Onur Pekyen'in başına tükürdüğü ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Lokman D.'nin de elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in (üstte) işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada Ahmet Pekyen'in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, bu sırada Lokman D.'nin, balkondan ateş açtığı belirtildi.

‘KUZENİME PUSU KURMUŞ'

Öte yandan Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin (üstte), “Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış.

Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş” diye konuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Lokman D.'nin, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA

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