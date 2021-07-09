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Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
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Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, tanık olarak dinlendiği mahkemede itiraf içeren beyanlarını inkar etmesinin ardından tutuklandı.

39 Dakika Önce
2021-07-09 19:30:49
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı

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Hakkındaki yakalama kararının ardından gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuksuz yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme tutuklanmasına hükmetti

Atasoy'un önceki beyanlarını inkar ettiğine ilişkin duruşma zabıtlarını da inceleyen mahkeme, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Serdar Atasoy, kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevine götürüldü.

Eski KKK İstihbarat Başkanı Atasoy, FETÖ üyeliği suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığında müdafi huzurunda alınan ifadeleri ile sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanarak örgütsel faaliyetlerini anlatan Atasoy, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirten Atasoy, hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkarılması üzerine gözaltına alınmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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