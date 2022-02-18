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TIMETURK / GÜNDEM / Eski iş ortağını öldürdükten sonra intihar etti

Eski iş ortağını öldürdükten sonra intihar etti

Batman'da güzellik merkezi işleten Ramazan Yıldız (29), birlikte seyahat ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun (31) tarafından kafasına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Kurşun, aynı silahı kendi kafasına da dayayıp ateş etti ve ağır yaralandı.

2 Saat Önce
2022-02-18 23:16:30
Eski iş ortağını öldürdükten sonra intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Batman-Güney Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen Ramazan Yıldız'ın kullandığı otomobilde seyahat ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun ile bilmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurşun, belindeki tabancayı çıkararak Yıldız'ın kafasına ateş etti. Yıldız'ın öldüğünü fark eden Kurşun, aynı silahla kendi kafasına da ateş etti ve ağır yaralandı.

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Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı olan Kurşun'u ise ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan Kurşun'un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA .

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