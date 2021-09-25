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TIMETURK / GÜNDEM / Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıkladı

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıkladı

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sedat Peker'e 'devlet içinden bilgi aktarıldığını' söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-25 14:41:45
Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıkladı

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in bilgi kaynağına ilişkin olarak, "Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor." diye konuştu.

Yeniçağ TV'de Emre Kulcanay'ın sorularını yanıtlayan Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in gerek videolarında gerekse Twitter hesabında gündeme getirdiği iddiaları değerlendiren Tantan, Peker'in bilgi kaynağına ilişkin de konuştu.

Peker'e bilgilerin, devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini söyleyen Tandan, şöyle konuştu:

"Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor.

Bu toplumun uyanmasına katkı sağlıyor. Şu anda tek kişi mahkemeleri çalıştırdığı takdirde kendileri de aynı suç örgütü içinde çıkacaktı.

Temizliğini temizleyemeyen bir devlet var. Bizi dinleyen vatandaşlar bilsin ki bütün bu arşiv bilgiler süreç içerisinde devletin hem aklındadır hem de yazılıdır. Türk geleneği örf adetinde her şey yazılır çizilir.

Bu iktidar ortadan kaldırırım dese de bir yer de depodadır. Bunlar açıldığı takdirde bu suçu işleyenler, buradan para kazananlar hepsi açığa çıkar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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