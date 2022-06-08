Eski bakanlardan Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı.

Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi de yapan Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Tarhan Erdem kimdir?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 Haziran ayında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığı yaptı.

ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.

Milliyet, AA .