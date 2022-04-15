Eski bakandan Bekir Bozdağ'a Kaşıkçı tepkisi

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin açıklamalarına tepki gösteren eski bakan Hüseyin Çelik, 'Dosyanın Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir' dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin 'kanuna uygun' olduğunu yorumunu yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına, AK Partili eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tepki gösterdi.

26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin Bozdağ'a yanıt veren Çelik, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Çelik, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunîdir ama asla ahlakî ve vicdanî değildir. Prens'in sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Bizim ülkemizde, Prens'in emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek! Vah ki vah…"

Bozdağ, Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakledilmesiyle ilgili, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" açıklamasını yapmıştı. .