Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Dilek ailesinin evinden peş peşe silah sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, evin zilini çaldı ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, Ali Dilek, eşi Nurgül Gülsoy Dilek ve 3 yaşındaki oğulları Yiğit'i başından tabanca ile vurulmuş halde buldu.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in, karısı Nurgül Gülsoy Dilek ve oğlu 3 yaşındaki Yiğit Dilek'i tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA, DHA, TRTHaber .