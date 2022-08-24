Eşini ve 3 kızını öldürüp, polise teslim oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİTİŞİK EVDE UYUYAN 2 ÇOCUK, KOMŞULAR SAYESİNDE KURTULMUŞ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hasan Karaaslan'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi. DHA .