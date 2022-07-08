Eşini öldürüp, parasıyla deodorant satın almış

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Mehmet Kuyar'ın, eşini öldürdükten 1-1,5 saat sonra marketten onun banka kartıyla deodorant satın aldığı ortaya çıktı.

Kentte 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı, Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 16 YIL HAPİS TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Kuyar hakkında iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Mehmet Kuyar'ın, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar ile konuştuğu sırada cebinde bulunan bıçağı çıkarıp, öldürme kastıyla hareket ederek, hayati organlarını isabet alıp, göğüs ve sırt bölgesine sapladığı; maktulün ölmesinden yararlanarak, aynı odadaki çantasında cep telefonu ve banka kartını aldığı ve aynı gün banka kartı ile 18.44 TL'lik alışveriş yaptığı belirtildi. İddianamede Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

'KAÇ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

İddianamede Mehmet Kuyar'ın ifadesine de yer verildi. Kuyar, ifadesinde, olay günü eşinin yanına giderken meyve bıçağından biraz büyük olan bıçağı 20 lira karşılığında aldığını belirterek, "Okulun önünde çocukların oynaması nedeniyle yan duvardan atlayarak okulun içine girdim. Eşimi buldum ve çocukları neden göstermediğini sordum. O sırada okul müdürü aradı. Açmasını söyledim; ancak Gülsüm telefonu açmadı. Gülsüm, evliliği kafasında 5 yıl önce bitirdiğini söyledi. 'Bunu bana daha önce niye söylemedin' diye sordum. Sonra montumun cebindeki bıçağı çıkardım ve ilk önce karnına sapladım. Olayın hiddetiyle kaç kere bıçakladığını hatırlamıyorum" dedi.

'1-1,5 SAAT SONRA DEODORANT ALDIM'

​Mehmet Kuyar, odadan çıkacağı sırada eşinin çanta ve cep telefonunu gördüğünü ve onları da aldığını kaydedip, "Çantanın içinden oğlumun kimlik kartını aldım, çantayı okul içinde attım. Sonra aynı şekilde okulun bahçe duvarından atlayarak kaçtım. Olayda kullandığım bıçağı tren raylarına attım. Cep telefonunu da içindeki sim kartı çıkarıp, geri dönüşüm kutusuna attım. Olaydan 1-1,5 saat sonra eşime ait banka kartıyla Sincan'da bulunan marketten deodorant satın aldım" diye ifade verdi.

Mehmet Kuyar, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak. DHA