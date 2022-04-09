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Eşini boğazını keserek öldürdü; 'Kazara oldu' dedi

Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşi Kader Kırık'ı (46) boğazını keserek öldüren tutuklu sanık Cüneyt Kırık (39), bıçağın kazara eşinin boğazına geldiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

39 Dakika Önce
2022-04-09 00:59:40
Eşini boğazını keserek öldürdü; 'Kazara oldu' dedi

Olay, geçen yıl temmuz ayında Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Kırık, bir yıl önce evlendiği Cüneyt Kırık'tan 5 ay önce boşanmak isteyip ayrı bir eve taşındı. Cüneyt Kırık, barışmak istediği Kader Kırık ile konuşmak için kaldığı Özgür Sitesi'ndeki evine gitti. Kader Kırık teklifi reddedince taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cüneyt Kırık, yanında getirdiği bıçakla Kader Kırık'ın boğazını kesip, cep telefonuyla polisi arayarak kendisini ihbar etti. Gelen sağlık görevlileri, Kırık'ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cüneyt Kırık, tutuklanarak cezaevine kondu.

VÜCUDUNDA 13 BIÇAK VE KESİCİ ALET YARASI BELİRLENDİ

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyt Kırık'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları ile yakınlarının yanı sıra Kadın Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Hakimin adli tıp kurumundan gelen, Kader Kırık'ın el ve boynunda kesici ve delici aletten kaynaklanan 13 yaranın olduğu, boyun kısmında 1,5 santimetrelik derinin kalktığını belirten raporu okuduğu duruşmada söz alan Cüneyt Kırık, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, eşini sevdiğini söyledi. Olay günü, konuşup, barışmak için evine gittiği Kader Kırık ile aralarında tartışma yaşandığını belirten Cüneyt Kırık, "Poşet içerisinde bulunan elimdeki bıçak yere düştü. Bıçağı Kader aldı. Daha sonra Kader beni dövmek için saldırdı. Bu sırada elindeki bıçakla yanlışlıkla boğazını ve boynunu kesti. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halini kararlaştırdı.

‘DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

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Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kadın Derneği (KADIN-DER) Başkanı Esen Ersoy, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Olayın, kaza sonucu olduğuna inanmadıklarını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"19 Temmuz 2021'de Bandırma'da bir kadın katledildi, Kader Kırık. Olay vahşi bir şekilde cereyan etti. 2. duruşması Bandırma Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık karakolda söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu beyan etti. Olayın bir kasıt değil kaza, hatta boğuşma sırasında kendisine saldırı olduğunu anlatırken bıçağın boğazına girdiğini iddia etti. Bu sanığın anlattığı şekilde kabul edilecek bir kaza falan değil, resmen bir kadın cinayetidir. Dernek olarak bu duruşmanın arkasındayız, takipçisiyiz. Sanık Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme 15 Haziran'a ertelendi. Adil yargılama ve adaletin yer bulması için Kadınlar Derneği her zaman için takiptedir." DHA .

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