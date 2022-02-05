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Eşinden futbolcu Özer Hurmacı'ya: 'Sen bir canavarsın!'

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darp ettiğini iddia etti.

1 Saat Önce
2022-02-05 00:52:34
Eşinden futbolcu Özer Hurmacı'ya: 'Sen bir canavarsın!'

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl boşanma davası haberleriyle gündeme gelen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında sular durulmuyor. Mihriban Hurmacı, iki ay önce boşanmaktan vazgeçtiği Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini iddia etti. Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.

Yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim"diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır hashtagiyle paylaşan Mihriban Hurmacı "Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın!", "Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim" ifadelerini kullandı. Mihriban Hurmacı, Jandarma Karakoluna giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. DHA .

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