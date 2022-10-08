Eşi ve 1 kızını öldürüp, 1 kızını da yaraladı; polisi görünce intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, balkon kapısını kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kızını tabanca ve bıçakla öldürüp, 1 kızını da yaralayan Muammer Karabacak (44), olaydan sonra kaçtığı Konya'da, polislere yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti.

Olay, 7 Ekim günü sabah 05.00 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Gökçek Mahallesi Kaymak Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Muammer Karabacak, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kızlarının oturduğu eve balkon kapısının camını kırarak girdi. Muammer Karabacak, evde bulunan eşi Bahtınur (40), kızları N.K. (20) ve Havvanur'u (21) tabanca ve bıçakla yaralayıp kaçtı. Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile kızları, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan anne Bahtınur ile kızı Havvanur Karabacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. N.K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KONYA'YA KAÇTI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Muammer Karabacak'ın kiralık otomobil ile Konya'ya kaçtığını belirledi. Çalışma kapsamında plakası tespit edilen otomobil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi girişinde durdurulan Karabacak, otomobilini geri sürerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobili durduran Karabacak, yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. DHA .