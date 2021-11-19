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TIMETURK / GÜNDEM / Eşi kapıyı açmadı, tüfekle ateş edip kaçtı

Eşi kapıyı açmadı, tüfekle ateş edip kaçtı

Malatya'da, Hamza Uğur, boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur'un kapıyı açmaması üzerine, evin kapısına tüfekle ateş açarak, kaçtı.

2 Saat Önce
2021-11-19 22:25:51
Eşi kapıyı açmadı, tüfekle ateş edip kaçtı

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur'un boşanma aşamasındaki ve bir süre önce evden ayrılan eşi Hamza Uğur geldi.

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Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu polis ekiplerince evden çıkarılarak karakola götürüldü. Polis kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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