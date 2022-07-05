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Esenyurt'ta aile faciası! 3 kardeş öldü, 1'i yaralı

Esenyurt'ta aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken 1 kardeş ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

18 Saat Önce
2022-07-05 19:55:05
Esenyurt'ta aile faciası! 3 kardeş öldü, 1'i yaralı

Esenyurt'ta aile üyeleri arasında evde çıkan kavgada, annesi Nuray Orak, kız kardeşi Esra Orak ile kardeşi Yasin Orak'ı öldüren ağabey Ömer Orak, aynı silahla kendini vurdu. Katliam yaptıktan sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. DHA

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