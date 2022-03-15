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TIMETURK / GÜNDEM / Esenyurt'ta 6'ıncı kattan düşen kadın öldü

Esenyurt'ta 6'ıncı kattan düşen kadın öldü

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Saat Önce
2022-03-15 00:49:05
Esenyurt'ta 6'ıncı kattan düşen kadın öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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İki ay öncesine kadar bir kargo firmasında çalışan Özge Binnur Oruç'un eski iş arkadaşı Erhan Öztürk, ölümüne inanamadığını belirterek, "Olayı duyunca iki dakikada buraya geldim. O bir melek gibi bir insandı. 6 ay kadar bizimle çalıştı. Böyle bir şey olabileceğini asla düşünemedik. Nasıl geldiğimi bilemezsiniz. Çok üzgünüm. Hayretler içerisindeyim. Çok enerjik bir insandı. Etrafına sürekli enerji saçan mükemmel bir insandı." dedi. DHA .

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