Esenyurt Belediye Meclisinde LGBT tartışması

Esenyurt Belediye Meclisi’nin son oturumunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait yönetmelik değişikliğiyle ilgili, cinsiyet ve fırsat eşitliği, sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik maddeler tartışma çıkardı.

Değişikliğe muhalefet eden AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, yaptığı açıklamada “CHP'li belediyelerin birçoğu bu gibi çalışmalarla LGBT'yi meşrulaştırmaya ve toplumun kimyasını bozmaya çalışıyor” dedi. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedilen, kimliğinden, inancından ve yöresinden dolayı kendini ifade etmekte zorlanan kişilerin desteklenmesini öngören yönetmeliğin, 'Sapkınlıkla', 'Zehirli' olmakla itham edildiği belirtildi.

Esenyurt Belediyesi, Ekim Ayı 1'nci oturumunda Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne ait yönetmelik taslağının güncellemesine ilişkin maddeler görüşüldü.

“MANTIĞA AYKIRI GARİP İTHAMLAR”

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı acıkmada şu ifadelere yer verildi:

“‘Kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın önlenmesine yönelik faaliyetler yapmak', ‘İstismarın ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak', ‘Cinsiyet ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar planlayıp yürütmek' ve ‘Sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik projeler düzenleyip uygulamak' gibi başlıkların da yer aldığı bu yönetmelik, AK Parti meclis üyeleri tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramının kullanılması nedeniyle reddedildi.

"Hayat içinde herhangi bir engeli dolayısıyla kendini ifade edemeyen ya da içinde bulunduğu sosyoekonomik koşullardan, kimliğinden, inancından ve yöresinden dolayı kendini ifade etmekte zorlanan kişilerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesini öngören bu düzenleme, “Sapkınlıkla”, “Zehirli” olmakla itham edildi.

"AK Partili meclis üyeleri, akla, mantığa aykırı bu garip ithamlarını daha da ileriye götürerek, “Esenyurt Belediyesi LGBT Müdürlüğü kurmak istiyor” şeklinde çarpık ve aslı astarı olmayan açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmayı tercih etti.

"Oysa ki, AK Partili meclis üyelerinin karşı çıktıkları “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından daha önce kullanılmış, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin geliştirilmesi amacıyla 2008 ve 2013 yılları arasını kapsayan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı' adıyla bir de plan yayınlanmış ve çalışmalar yapılmıştır.

"Kamu yararı gözetilerek yapılan yönetmelik güncellemesini, akıldışı yorumlarla karalamaya çalışan, mensubu oldukları iktidarın aynı yöndeki çalışmalarından da bihaber olan AK Partili meclis üyelerinin bu tutarsızlıklarının ve hizmeti engellemeye yönelik çabalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.”

“KAVRAMIN ALTINDA YATAN ŞEYLER ÇOK NET”

Mecliste gündeme getirilen Kadın Aile Müdürlüğü Yönetmeliği'nin B maddesinde Psikoloji ve Toplumsal Çalışma Şefliği başlığı altında ‘Eşitlik Birimi' diye bir birimin kurulacağını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş da DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu madde içinde ‘Toplumsal cinsiyet' ifadeleri çok sık kullanılırken, toplumsal yapı içinde dezavantajlı kişiler gibi cümlelere de fazlasıyla yer alıyor. Şişli Belediyesi'nde tam olarak yaşadığımız sürece benzer bir süreç yaşandı. Orada da böyle bir çalışma yapıldı ve meclisten geçti. Sonrasında ise belediye bazı çalışmalarında LGBT içerikli programlara yer verdi. Aslında baktığımızda kelimede bir sıkıntı yok. Ama kavramın altında yatan şeyler çok net. CHP'li belediyelerin birçoğu bu gibi çalışmalarla LGBT'yi meşrulaştırmaya ve toplumun kimyasını bozmaya çalışıyor. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda yapılan çalışma masum bir çalışma olmaktan çıkıyor."

“ONLARIN NİYETİNİ İYİ GÖRMÜYORUZ”

Karakaş, "CHP'li olan ama AK Parti meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Esenyurt Belediyesi'nde buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Onların niyetini iyi görmüyoruz. Belediye imkanları altında ‘Sapkın' ve ‘Zehirli' fikirleri içeren böyle bir çalışma yapmalarını asla kabul etmiyoruz. Şunu da belirtmem gerekiyor ki bu durum artık siyasetten ya da particilik zihniyetinden de çıkmış durumda. Kendi çocuğumuz noktasında olaya bakmaya başladık. Toplumun kimyasının bozulmaya çalışıldığı süreçte bunu izin vermeyeceğimizi tekrar belirtiyorum. Ayrıca meclise toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı yerine kadın-erkek eşitliği kavramının konulmasını önerdik. Fakat tahmin edileceği gibi üzerinde bile durulmadı. Bu da olayın toplumsal cinsiyet eşitliği değil, LGBT olduğunu bize gösteriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının arkasına sığınarak LGBT fikrini yaymaya ve desteklemeye çalışıyorlar" diye konuştu. DHA