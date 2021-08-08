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TIMETURK / GÜNDEM / Esed rejimi Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Esed rejimi Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağ’ında ormanlık alanda yangın çıktı.

4 Saat Önce
2021-08-08 17:33:42
Esed rejimi Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

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Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Türkmen Dağı bölgesine karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde, Sellor ve Kelez köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

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Yangın, bölge halkının müdahalesiyle ve sabah erken saatlerdeki başlayan yağmurla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bazı bölgelerde yer yer süren yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Esed rejiminin Hama iline düzenlediği saldırıda 4 çocuk öldü

Öte yandan Hama'nın kuzeybatısındaki Curin köyünde konuşlu, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist gruplar, Kastun, Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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