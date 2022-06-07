Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog öldü

Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Arkeolog Murat Kurt bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti.

Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti.

Eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Murat Kurt'un sosyal medyadan takipçisi olan Emrah Akyol, yaptığı açıklamada, Kurt'u bir süre önce arkadaşlarıyla Oltu'ya davet ettiklerini söyledi.

Akyol, Kurt'un eniştesi ile kente geldiğini belirterek, "Akşar Mahallesi'nden Oltu'daki otele döndüklerinde üzerindeki keneyi fark ediyor. Eniştesine 'bu keneyi üzerimden at' diyor. Kene, eniştesinin yardımıyla uzaklaştırılıyor ancak 1-2 gün sonra halsizleşiyor" dedi. AA