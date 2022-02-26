Ertuğrul Özkök: Bana dönek diyorlar, evet döneğim

'İnsan bir dönmeye başlamasın, durmaz hep döner' diyen gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, katıldığı katıldığı bir canlı yayınında da 'dönek' olduğunu kabul ederek, “Bana dönek diyorlar, evet döneğim, ben bunu her yerde söyledim” ifadelerini kullandı.

TELE1'de yayınlanan Başka Sohbetler programına konuk olan Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, döneklik kavramının kötü bir anlama gelmediğini ileri sürerek şunları söyledi:

“Bana dönek diyorlar, evet döneğim ben bunu her yerde söyledim. Çünkü insan dönmeden gelişemez ben buna inanıyorum. Benim için hiçbir zaman döneklik kavramı bir hakaret kavramını taşımadı. İsterse herkes kötü bir kavram olarak düşünsün. Şimdi düşünün, döneklik kötü bir şey olsa seçimler neden oluyor?”

"İnsan bir dönmeye başlamasın, durmaz hep döner"

Özkök, geçmiş yıllarda yayınlanan yazısında sık sık 'dönek' olduğunu itiraf etmişti.

"Solcu bir kadınla kaçıyorum' başlıklı yazısında Özkök, ideolojik bakış açısının zaman içinde nasıl değiştirğini, Turgut Özal'ın kendisini 'solculuktan liberalliğe' doğru yönelmesinde etkili olduğunu anlattığı yazısında 'Alelade bir döneğim' demişti.



İşte Özkök'ün o yazısı:



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Bizim senkronumuzu Özal bozdu.



Çünkü beni kolumdan tutarak ve munis bir sesle kulağıma "Bak sana bir şey söyleyeyim" diyerek, liberalizmi anlata anlata beni liberal yaptı. Böylece solcu düşünce tarihim sona erdi. Bildiğiniz alelade bir dönek oldum yani...



Beraber yola çıktığım kadın ise dönmedi.



O hep solcu kaldı ve o yüzden yatağımız bir münazara kürsüsüne döndü.



Bazen ara verip sevişiyor, sonra kavgaya devam ediyorduk.



Sonraki yıllarda, o güne kadar yaşadıklarımızın küçük siyasi cilvelerden, sempatik ağız dalaşlarından ibaret bir şey olduğunu anladım.



"DÖNEN ADAM BİR DAHA DÖNDÜ"



Asıl kavga, AKP'nin iktidara gelişi ile patladı.



Nasıl olduysa ben de başka liberaller gibi, AKP'nin gelişine ve Erdoğan'a sempatik bakmaya başladım.

Dönen adam bir daha döndü yani...



Duran kadın ise hep durduğu yerde durdu.



Böylece yollarımız ayrılmadıysa bile yataklanmız ayrıldı.



"İNSAN BİR DÖNMEYE BAŞLAMASIN, DURMAZ HEP DÖNER"



İnsan bir dönmeye başlamasın, durmaz hep döner.



Erdoğan ve AKP'ye olan sempatim bitti. Ben yine döndüm...



Solcu kadın için sadece muhalifliğe dönmeniz yetmez. Bir de solculuğa dönmeniz gerekir.



Netice olarak, Erdoğan'a muhalif olmam, onun itirazını kesmedi ve ben yatağa dönemedim.

Yıllar geçti ve ülkemizdeki ve dünyadaki gelir dağılımındaki eşitsizlik yüzünden haftada en az iki defa azar işitiyorum.



Çünkü AKP'nin iktidara gelişinden olduğu gibi gelir dağılımındaki eşitsizlikten de beni sorumlu tutuyor.

Başucunda Thomas Piketty nin ünlü kitabı "Capital" duruyor ve ona bakıp bakıp bana saydırıyor.

"Bütün bunları yapan bir adamla aynı evde, hatta aynı şehirde oturamam" dediği için şehirleri de ayırdık. .