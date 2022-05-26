Ertuğrul Özkök: ‘15 Temmuz’da gördük, Erdoğan kaçmaz…’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren gazeteci Ertuğrul Özkök, “15 Temmuz gecesini hep birlikte yaşadık. Tayyip Erdoğan kaçmaz. Bence bunu buraya bağlamak doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Tv100 ekranlarında seyirci ile buluşan Cengiz ile Ahtapot programında Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu, gündemin en sıcak maddesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaçacağına dair iddialar ortaya atmasını değerlendiren Ertuğrul Özkök, "15 Temmuz gecesini hep birlikte yaşadık. Tayyip Erdoğan, Marmaris'teydi. Marmaris'ten bir tekneye binsen 1 saat sonra uluslararası sulardasın. Uçağa binersen 3 dakika sonra uluslararası havaalanı sahasındasın... Yani çok kolay. Ama uçağa bindi ve İstanbul'a geldi. Tayyip Erdoğan'ı artık 30 yıldan beri tanıyoruz, mücadeleci bir karakter; Tayyip Erdoğan kaçmaz. Bence bunu buraya bağlamak doğru değil" ifadelerini kullandı.