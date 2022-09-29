Ertan Aydın kimdir, nereli? AK Parti seçim kampanyasını yürüten Ertan Aydın’ın görevi ne?

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, AK Parti seçim kampanyasının koordinesini yapacak. Peki Ertan Aydın kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Ertan Aydın kaç dil biliyor? Ertan Aydın eğitimi nedir? Ertan Aydın görevi ne? İşte detaylar…

2023 seçimleri için AK Parti hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Seçim kampanyasına 28 Ekim'de start verecek olarak AK Parti'nin sloganı da belli oldu. “Türkiye yüzyılı” sloganıyla başlatılacak olan AK Parti seçim kampanyasını Ertan Aydın yürütecek. Eski AK Parti milletvekili olan Ertan Aydın'ın ismi seçim kampanyasıyla birlikte duyuldu. Peki Ertan Aydın kimdir? Ertan Aydın kaç yaşında, nereli? Ertan Aydın'ın memleketi neresi? Ertan Aydın eğitimi nedir?

Ertan Aydın kimdir?

Öğretim Üyesi, Sosyolog ve Siyaset Bilimci olan Ertan Aydın; ilk öğrenimini Almanya'da, orta ve lise öğrenimini İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Küçükçekmece Lisesi'nde tamamladı. Peki Ertan Aydın hangi üniversite mezunu?

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçentlik unvanını aldı. Harvard Üniversitesi ve Dartmouth Üniversitesinde araştırmacı, Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu.

Ertan Aydın siyasi görevi nedir?

2012 yılında Erdoğan'ın Siyasi İşlerden Sorumlu Başdanışmanı olarak atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başdanışmanlık görevine geldi. 2016 yılında ise Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde başdanışmanlığına devam etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Ertan Aydın kaç yaşında, nereli?

6 Haziran 1971'de dünyaya gelen Ertan Aydın 51 yaşında olup, aslen memleketi ise Ardahan'dır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.