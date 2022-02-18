Ersoy Dede’den Tarkan'a: 'Ödlek, delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş'

Şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' saatler içinde milyonlarca kez izlendi, çok sayıda paylaşım alırken Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tarkan'ın şarkısına eleştiri ve tepkilerini dile getirenlerden biri de TRT'de sunuculuk yapan Ersoy Dede oldu. Dede, Tarkan'ı ödleklikle suçladı.

Ersoy Dede, şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayarak, 'neyi ima ettiğini' sordu. Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" ifadesini kullandı.

Dede'nin paylaşımının altına çok sayıda yorum yazılırken bazı kullanıcıların Tarkan'a destek verdiği görüldü.

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