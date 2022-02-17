Hürriyet gazetesinin Genel Yayın yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, sık sık tartışma programlarında yer alan Prof. Ersan Şen hakkında “endişelendiğini” dile getirerek, 'Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor.' dedi.

Televizyon programlarında tartışmaları ve hararetli açıklamaları ile tanınan Prof. Dr. Ersan Şen, gündemden düşmüyor.

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, en son olarak avukat Rezan Epözdemir ile canlı yayında bir tartışma yaşadığı görüntüler gündem olan Prof. Şen hakkında bugünkü köşesinde şunları söyledi:

“Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam ‘Çok şey bilen adam' filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen'in gidişatı beni endişelendiriyor.” .